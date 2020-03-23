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DHA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 18:38,Son Güncelleme:/

Terastan düşen küçük kız öldü

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Terastan düşen küçük kız öldü
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Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 katlı binanın terasından beton zemine düşen Irak uyruklu Aysha Omer Hamad (5), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Hamidiye Mahallesi, Agaşi Sokak'ta meydana geldi. Irak uyruklu kız çocuğu Aysha Omer Hamad, babasıyla birlikte, daha önce ailesince yıkanıp, kuruması için asılan halıları kontrol etmek için 3 katlı binanın terasına çıktı. Küçük çocuk, babasının halıları kontrolü sırasında aniden terastan boşluğa düştü. Beton zemine düşen çocuğu kanlar içinde fark eden Iraklı aile, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerce ilk müdahalede bulunulup, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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