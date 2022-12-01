Tepki çekmişti! Ceren Damar davasında sanık avukatı sözlerine sahip çıkmadı

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Avukat Bıçak hakkında, 10 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Bıçak hakkında açılan davanın ilk iki duruşmasına mazeret sunarak katılmamıştı. Mahkemenin zorla getirilmesine ilişkin kararının ardından dün yapılan duruşmaya Bıçak katıldı. Avukat cüppesi giyerek duruşmaya gelen Bıçak önce, kendi avukatının yanına oturdu.

SANIK BIÇAK, CÜBBE İLE GELDİ

Mahkeme Başkanı ve Damar ailesinin avukatlarının uyarısı üzerine Bıçak sanık sandalyesine geçti. Ancak bu sefer de üzerindeki cüppeyi çıkarmak istemedi. Mahkeme Başkanı ve katılan tarafın “cübbeyi çıkar” uyarısı üzerine Bıçak “ceketimi de çıkarayım mı” karşılığını verdi. Uyarılar üzerine cübbeyi çıkarmak zorunda kalan Bıçak, bu sefer de cübbesini sanık sandalyesinin korkuluklarına astı. Damar ailesinin avukatlarının “Avukatlık cübbesinin yeri sanık sandalyesi korkuluğu değildir” şeklindeki uyarısı üzerine, mahkeme başkanını talimatıyla Bıçak’ın cübbesi bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaşanılan cübbe tartışmasının ardından Bıçak ilk savunmasını yaptı.

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'HAKKIMDAKİ DAVA KOMPLODUR'

“Profesyonel bir avukatım. Suçlamaya konu olan ifadelerim savunma hakkı ve ifade hürriyeti kapsamındadır. Suçlamaya konu ifadeler, bana ait cümleler değildir. O cümleler sanık ve tanık anlatımlarından alıntıladığım cümlelerdir. Bu duruşma siyasi bir komplo duruşmasıdır. Siyasi şartlar değiştiğinde, her hâlükârda yeniden yargılanma yapılacaktır. Dolayısıyla bugünün siyasi atmosferi içindeki güç dengeleri nedeniyle ben bugün sanığım. Güç dengeleri değiştiği zaman bugün sanık olarak buraya getirilmemin yargılama hakkına aykırı olduğunu bütün dünya görecek ve duyacaktır.

KADIN DÜŞMANI GİBİ GÖSTERİLİYORUM

Söylediğim sözler hakaret kastıyla söylenmemiştir. Hedef tahtasına koydular bizimle uğraşarak, herhalde kaldıraç gücümüzden istifade ederek kendilerini bir yerlere getirmek istediler. Kadın düşmanı gibi gösteriyorlar beni. Oysa kadın cinayetleri konusunda ilk yayın yapan kişi benim. Kadın hareketine yönelik emeğim büyüktür. Ben Türkiye’nin eski İnsan Hakları Kurulu Başkanıyım. Toplumsal sorunlara karşı duyarlılığım vardır.”

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KENDİMLE GURUR DUYUYORUM

Cinayet duruşması sırasında baba Mustafa Damar’a yönelik olarak “Sanığı damat almışsınız zaten” şeklindeki ifadesine ilişkin olarak da “Cinayet duruşmasında sanığın özelliklerini sayarken, katılan tarafı ‘damat olarak al’ deyince ben de hazır cevap bir şekilde ‘siz damat almışsınız zaten’ dedim. Bu hazır cevaplılığım nedeniyle de kendimle gurur duyuyorum” dedi. Bıçak, hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına (HAGB) kararı verilmesi halinde kabul edebileceğini de söyledi.

AVUKAT BIÇAK İÇİN YURT DIŞI YASAĞI

Savunmaların ardından, savcılık esasa ilişkin mütalaasını sundu. Mütalaada, Avukat Bıçak’ın Ceren Damar’ın onur, şeref ve saygınlığını rendice edecek şekilde suçlamalarda bulunduğu hatırlatıldı. Sanık Bıçak’ın ayrıca baba Mustafa Damar’a ‘katil ruhlu adam’ demek suretiyle de hakaret suçu işlediği ifade edilerek, hakkında ceza verilmesi talep edildi. Mahkeme, sanık Bıçak’ın duruşmalardan bağışık tutulması talebini reddederken, hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli tıp tedbirinin uygulanmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.