Ceren Damar’ın davasında sanık avukatı Bıçak’a ceza! Skandal savunma

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Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı, Hukuk Fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde öldürülmüştü. Sanık Hikmet, hakkında Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Mahkeme yaptığı yargılama sonucunda, Hikmet’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Sanık avukatı Vahit Bıçak’ın yargılama boyunca yaptığı açıklamalar, sosyal medya paylaşımları kamuoyunda tartışmalara neden oldu.



Bıçak mahkemede müvekkilinin cinsel istismar mağduru olduğunu savunarak, dinlenen bir tanığa “Çocuklarımızı cinsel tacizde bulunan hocalara teslim etmek konusunda ne düşünüyorsunuz” sorusunu yöneltti.



Bıçak, ayrıca sosyal medya hesabında “Sevgili lise ve üniversite öğrencisi gençler, üzerinizde otorite kullanma yetkisine sahip öğretmen, öğretim üyesi, okutman, araştırma görevlisi vs. yüksek not verme veya başka vaatlerle cinsel taleplerde bulunursa sakın sessiz kalmayın”, “Kanunlarımız ırza karşı meşru müdafaaya izin vermektedir. Cinsel saldırı suçunun mağduru, baskılardan bunalmış, başka çıkış yolu bulamamış ise son çare saldırganı öldürmesi durumu, kanunlarımızda cezayı gerektiren bir eylem değildir” şeklinde paylaşımlarda bulundu.

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PARA CZEASI VERİLDİ



Damar ailesinin avukatlarından Doğan Erkan, sanık avukatı Bıçak’ı Ankara Barosuna şikayet ederek, cezalandırılmasını talep etti. Ankara Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı da Bıçak’ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle kendisine 708 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Avukat Bıçak, karara itiraz etti. Bıçak itiraz başvurusunda, Baro Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun şahsını ve meslekiği varlığını hedef aldıklarını, belli odaklarca aleyhine yürütülen iftira, hakaret ve linç kampanyasına destek olduklarını iddia etti. Bıçak, sosyal medya paylaşımlarının cinsel saldırı suçuyla ilgili TCK’daki düzenlemeleri izah etmekten ibaret olduğunu, paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu mezkur kararın kaldırılarak hakkında ceza tayinine yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.

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CEZA YETERSİZ



Avukat Erkan da verilen para cezasının caydırıcı ya da cezalandırıcı bir niteliği olmayacak şekilde yetersiz olduğunu, Bıçak’ın işten çıkarma cezası ile cezalandırılması gerektiğini, şikayetlinin savlarının kadın cinayetlerinin devamına çağrı yaptığını, kullanılan üslubun avukatlık etiği ve titizliği ile bağdaşmadığı gerekçesiyle karara itiraz etti.



PARA CEZASI KINAMA CEZASINA ÇEVRİLDİ



Kararın itiraz incelemesini Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu’nca yapıldı. Kurul, Bıçak’ın sicilinde ceza olmadığını göz önünde tutarak, para cezasının kaldırılarak, hakkında kınama cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. 9 Ekim tarihli kararda “708 TL Para Cezası ile Cezalandırılmasına ilişkin kararın kınama cezasına çevrilmek suretiyle düzeltilerek onanmasına, şikayetli avukatı kınama cezası ile cezalandırılmasına karar verildi” ifadelerine yer verildi.