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Tepki çeken görüntü: Köpeği ezmek için yolunu değiştirdi! Sürücü ehliyetsiz çıktı

#Köpek#Abdulhamid Halaf#Yalova

Yalova'da şirket kamyonetiyle yolunu değiştirerek, yerde yatan köpeği ezdiği gerekçesiyle 2 bin 40 TL ceza uygulanan yabancı uyruklu Abdulhamid Halaf (22), sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne sevk edildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, çalıştığı şirkete de 'ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 3 bin 674 TL ceza uygulandı.

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Olay, Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Abdulhamid Halaf,  kullandığı 34 RJ 9332 plakalı aracı ile giderken, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda pompaların yakınında, gölgede yatan sokak köpeğini gördü. Bir anda şerit değiştiren Halaf,  kamyonetini köpeğin üzerine sürerek yaralayıp, kaçtı. Sürücünün şerit değiştirip köpeği ezme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İstasyon çalışanları köpeği yakındaki veteriner kliniğine götürdü. 

Patilerinde kırıklar bulunan köpek ameliyat edilecek. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü, 'Hayvan Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan 2 bin 40 TL cezayla serbest bırakıldı.

Tepki çeken görüntü: Köpeği ezmek için yolunu değiştirdi Sürücü ehliyetsiz çıktı


İL GÖÇ İDARESİNE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak' suçundan, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edilen Halaf'a, ehliyetsiz araç kullandığı için 3 bin 674 TL, çalıştığı şirkete de 'ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 3 bin 674 TL ceza uygulandı.

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#Köpek#Abdulhamid Halaf#Yalova

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