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Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA)
Haber Giriş: 20.05.2021 - 13:23 | Son Güncelleme:

Tepki çeken görüntü! Dayısı tabancayla ateş ettirdi, babası çekti

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Tepki çeken görüntü! Dayısı tabancayla ateş ettirdi, babası çekti

Düzce'de küçük yaştaki bir çocuğa tabancayla ateş ettirilirken çekilen görüntü tepki çekti. Videoyu sosyal medyada izleyenler, baba ile dayıya tepki gösterdi.

Düzce’de askere gitmek üzere olan genç, düzenlenen eğlencenin ardından küçük yaştaki yeğenine tabancayla havaya doğru ateş ettirdi. Erkan T. ise oğlunun tabancayla ateş ettiği anı cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medya hesabından 'Oğlum da asker dayısıyla silah atarmış' notuyla paylaştı.

Görüntülerde; dayının tabancaya mermiyi sürerek yeğeninin eline verdiği, çocuğun tetiğe erken basıp ateşlemesiyle gencin paniklediği anlar yer aldı. Videoyu sosyal medyadan izleyenler, baba ile dayıya tepki gösterdi.

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