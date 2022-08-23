Tepki çeken Atatürk paylaşımına soruşturma

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Tunceli’de Gençlik Hizmetleri Müdürü Feyzi Aytar, kurum içinde personel ile iletişimin hızlı sağlanması için oluşturulan ‘Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’ WhatsApp grubunda 20 Ağustos’ta Atatürk ve Anıtkabir’i Yahudilikle ilişkilendiren bir yazı paylaştı. Kısa süre sonra gruptaki bazı personelin tepki göstererek ayrılması üzerine Aytar, “Arkadaşlar, çocuklar telefon ile oynamışlar yanlış paylaşımlar olmuş” diye kendisini savundu. Ardından yazıyı sildi. Paylaşım ortaya çıkınca Tunceli Valiliği, Aytar’a soruşturma açtı. Valilik “Konunun Valiliğimizce öğrenilmesi ile birlikte ilgili hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır” açıklaması yaptı.