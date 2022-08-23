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Tepki çeken Atatürk paylaşımına soruşturma

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#Tunceli#Fevzi Aytar#Atatürk
Tepki çeken Atatürk paylaşımına soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 07:00

Tunceli'de Gençlik Hizmetleri Müdürü Fevzi Aytar, kurum içi Whatsapp grubunda Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendiren bir yazıyı paylaştı. Paylaşımın ortaya çıkmasının ardından Valilik idari soruşturma başlattı. 

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Tunceli’de Gençlik Hizmetleri Müdürü Feyzi Aytar, kurum içinde personel ile iletişimin hızlı sağlanması için oluşturulan ‘Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’ WhatsApp grubunda 20 Ağustos’ta Atatürk ve Anıtkabir’i Yahudilikle ilişkilendiren bir yazı paylaştı. Kısa süre sonra gruptaki bazı personelin tepki göstererek ayrılması üzerine Aytar, “Arkadaşlar, çocuklar telefon ile oynamışlar yanlış paylaşımlar olmuş” diye kendisini savundu. Ardından yazıyı sildi. Paylaşım ortaya çıkınca Tunceli Valiliği, Aytar’a soruşturma açtı. Valilik “Konunun Valiliğimizce öğrenilmesi ile birlikte ilgili hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır” açıklaması yaptı.

 

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#Tunceli#Fevzi Aytar#Atatürk

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