Tensip tutanağı nedir?

Tensip tutanağı, davanın açıldığı mahkemenin ilk duruşmadan önce, duruşmaya kadar yapılacak iş ve işlemleri belirlemek için tuttuğu bir tutanağa verilen addır. Tensip tutanağı, davanın açıldığı mahkemenin hakimi tarafından hazırlanır.

E-Devlet üzerinde görünen “tensip zaptı hazırlandı” ifadesi, mahkeme hakiminin dava dosyasını incelediğini, yapılacak işleri veya duruşma gününü belirleyen “tensip zaptı” adlı tutanağı hazırladığını gösterir.

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