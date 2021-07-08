Tensip tutanağı nedir?
Tensip tutanağı, esasen mahkemenin duruşmaya yaptığı hazırlıkları içerir. Hukuk davalarında birkaç günde tensip zaptı hazırlanır. Ceza davalarında iddianamenin kabulü süreci de bulunduğundan, tensip zaptının düzenlenmesi iddianamenin mahkemeye verilmesinden sonra 15-20 günü bulmaktadır. Peki, tensip tutanağı nedir ve ne anlama gelir? İşte, o bilgiler
Tensip tutanağı, davanın açıldığı mahkemenin ilk duruşmadan önce, duruşmaya kadar yapılacak iş ve işlemleri belirlemek için tuttuğu bir tutanağa verilen addır. Tensip tutanağı, davanın açıldığı mahkemenin hakimi tarafından hazırlanır.
E-Devlet üzerinde görünen “tensip zaptı hazırlandı” ifadesi, mahkeme hakiminin dava dosyasını incelediğini, yapılacak işleri veya duruşma gününü belirleyen “tensip zaptı” adlı tutanağı hazırladığını gösterir.