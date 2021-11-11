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Temel Kotil kimdir, nereli, kaç yaşında?

#Temel Kotil#Temel Kotil Kimdir
Temel Kotil kimdir, nereli, kaç yaşında

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii(TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, biyografisi ile merak konusu oldu. Bir dönem İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Temel Kotil, birçok araştırma ve bilimsel yayın sahibidir. İşte, Temel Kotil hakkında bilgiler

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Temel Kotil, Milli Muharip Uçağı hakkında yapmış olduğu açıklamalar ile dikkat çekiyor. Uçak Mühendisliği mezunu olan Temel Kotil, bir dönem THY Genel Müdürü olarak da görev yapmıştı. Peki, Temel Kotil kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

TEMEL KOTİL KİMDİR?

1959 yılında doğan Kotil, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun olmuş, 1986'da ABD'de Michigan Üniversitesi'nin "Uçak Mühendisliği" bölümünde yüksek lisansını, 1987'de de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991’de de yine Michigan Üniversitesinde “Makine Mühendisliği" bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

Kotil, 1991-93 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 1993-94 yıllarında da Fakülte Dekan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde misafir profesör olarak hizmet vermiş ve daha sonra New York'ta AIT Inc'de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığını yürütmüştür.

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2003 yılında THY’deki kariyerine Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak başlayan Kotil, 2005 yılında THY Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, 2015 yılında da THY Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmıştır.

Doç.Dr.Temel Kotil, 21 Ekim 2016 tarihinde TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uçak Sanayii A.Ş. Genel Müdürlük görevine atanmıştır ve aynı zamanda, 29 Mart 2016’dan bugüne Şirketin Yönetim Kurulu Üyesidir.

Evli ve dört çocuk babası olan Kotil’in birçok araştırma ve bilimsel yayını vardır.

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