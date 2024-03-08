TEM'deki korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı

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Pendik'ten Ankara'daki kızları Sıla Okur'un (19) düğünleri için yola çıkan Okur ailesi, İstanbul dönüşü otobüs firmasıyla seyahat ederken Kurtköy TEM Otoyolu'nda indi. Yolun karşısında geçmeye çalışan aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Ankara'daki kızları Sıla Okur'un nikah törenine katılan Okur ailesi, Pendik'ten 2 Mart tarihinde yola çıktı.
Nikah töreninin ardından otobüs firmasıyla seyahat eden aile, İstanbul'a dönerken TEM Otoyolu Tuzla Mehmetçik Vakfı İstanbul istikametinde otobüsten indi. Kurtköy'deki evlerine 10 dakikalık mesafedeyken saat 01.00 sıralarında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 kişilik aileye, Sultanbeyli istikametine seyir halinde bulunan Soner Kurt yönetimindeki otomobil çarptı.
Kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur (15), Ecrin Okur (11) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 5 kişinin otobüsten inmeden önceki son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay sonrası yayalara çarpan otomobil sürücüsü ile 5 kişiyi yol kenarında indiren otobüs sürücüsü tutuklanmıştı.