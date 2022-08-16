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TEM'de şaşırtan olay! Yolun ortasında bekledi, kazaya neden oldu

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#İstanbul#Sultanbeyli#TEM
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 12:27

İstanbul Sultanbeyli'de TEM Otoyolu'nun ortasında bekleyerek hayatını tehlikeye atan yaya kazaya neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, geçen pazar günü saat 16.00 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Bosna Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Elinde poşet olan yaya, emniyet şeridinde bir süre bekledikten sonra otoyola doğru yürümeye başladı.

TEMde şaşırtan olay Yolun ortasında bekledi, kazaya neden oldu

Seyir halindeki araçlara aldırmadan otoyolun ortasında beklemeye başlayan yaya, kazaya neden oldu. Sürücüsünün yayaya çarpmamak için hamle yaptığı araca arkasındaki araç çarptı.

TEMde şaşırtan olay Yolun ortasında bekledi, kazaya neden oldu

Kazanın ardından araçlara bakan yaya, yolun ortasında beklemeye devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. 

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TEMde şaşırtan olay Yolun ortasında bekledi, kazaya neden oldu

 

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#İstanbul#Sultanbeyli#TEM

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