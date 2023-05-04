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TEM'de minibüs devrildi; uzun araç kuyruğu oluştu

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#TEM#Kocaeli#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 16:48

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı, TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

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Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Derince geçişi Sırrıpaşa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 34 ZC 273 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

TEMde minibüs devrildi; uzun araç kuyruğu oluştu

Kazayı görenler, durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı, ismi öğrenilemeyen minibüs sürücüsü ile yanındaki 1 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

TEMde minibüs devrildi; uzun araç kuyruğu oluştu

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Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat 2 şeridi ulaşıma kapanan TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde de uzun araç kuyruğu oluştu.

TEMde minibüs devrildi; uzun araç kuyruğu oluştu

Minibüsün kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEMde minibüs devrildi; uzun araç kuyruğu oluştu

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#TEM#Kocaeli#Kaza

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