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Erol POLAT-Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 06.08.2020 - 12:37,Son Güncelleme:

TEM'de kaza... TIR köprüde devrildi

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TEM'de kaza... TIR köprüde devrildi
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KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde, TEM Otoyolu'ndaki köprüden geçen TIR, bariyer ve korkulukların üzerine devrildi. Köprüde asılı kalan TIR’ın, alttan geçen TEM Otoyolu’na düşme tehlikesine karşı otoyolun İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapatıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Çayırova ilçesinde bulunan Şekerpınar Köprüsü üzerinde meydana geldi. Metin Karageyik yönetimindeki 22 FM 755 plakalı TIR, köprüden geçerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyer ve köprünün korkuluklarının üzerine devrildi. Sürücü, kazadan yara almadan kurtulurken, TIR, köprüde asılı kaldı. TIR’ın, altta bulunan TEM Otoyolu’na düşme tehlikesine karşı TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar D-100 Karayolu’na yönlendirdi.

TEK ŞERİTTEN ULAŞIM SAĞLANIYOR

Trafik ve Karayolları ekipleri bölgede önlem alırken, TIR’ın köprünün üzerinden kaldırılması için vinç çağrıldı. Yaklaşık 1 saat sonra yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Vinçle, TIR’ı kaldırmak için çalışma başlatıldı.

TEMde kaza... TIR köprüde devrildi

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