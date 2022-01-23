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TEM'de 13 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

#TEM Otoyolu#Sakarya#Zincirleme Kaza

TEM Otoyolu Sakarya geçişişinde iki ayrı noktada toplam 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazalarında yaralanan 2 kişi, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan İstanbul istikameti, yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı.

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Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesi mevkiinde meydana geldi. Etkili olan kar yağışı karayolunda kazaları da beraberinde getirdi. İstanbul istikameti Arifiye mevkiinde iki ayrı noktada aralarında tır, yolcu otobüsü ve otomobillerin de bulunduğu toplam 13 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazalar için bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazalarda otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sebebi ile İstanbul istikameti de trafiğe kapatıldı.

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TEM’de 13 araçlı zincirleme kazaTEM’de 13 araçlı zincirleme kazaHaberin Tüm Görselleri

Bölgede ekiplerce yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmalar neticesinde kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin de otoyolu temizlemesinin ardından İstanbul istikameti tekrar trafiğe açıldı.

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#TEM Otoyolu#Sakarya#Zincirleme Kaza

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