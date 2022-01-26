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Temaslılar karantinaya giriyor mu, dışarı çıkabiliyor mu?

#Temaslılar Karantinaya Giriyor Mu#Temaslılar Karantinaya Girer Mi
Temaslılar karantinaya giriyor mu, dışarı çıkabiliyor mu

Temaslılar karantinaya giriyor mu sorusu, güncellenen son tedbirler listesi ile netlik kazandı. 5 Ocak 2022 tarihli Bilim Kurulu Toplantısı kapsamında ele alınan temaslıların karantinaya girme durumu, yeniden güncellendi. Peki, temaslılar karantinaya giriyor mu, dışarı çıkabiliyor mu? İşte, o detaylar

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Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer.

TEMASLILAR KARANTİNAYA GİRİYOR MU?

Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler.

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