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DHA
Haber Giriş: 03.08.2020 - 10:37,Son Güncelleme:

TEM Otoyolu'nda tehlikeli yolculuk

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TEM Otoyolu'nda tehlikeli yolculuk
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TEM Otoyolu'nda 4 kişilik bir ailenin motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Hiçbir önlem almadan yapılan yolculuk görenleri hayrete düşürdü.

Olay, TEM Otoyolu Ankara istikameti Alibeyköy mevkiinde dün saat 16.00 sıralarında yaşandı. Motosiklet sürücüsü bir kişinin iki çocuğu ve eşiyle birlikte hiçbir önlem alınmaksızın seyrettiği anlar bir vatandaşa ait cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücünün aile üyelerinin ve diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atması pes dedirtti.

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