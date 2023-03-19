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TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı: 1’i ağır 3 yaralı

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#İstanbul#TEM#Kağıthane
TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı: 1’i ağır 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 03:11

Kağıthane TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve bir yolcu otomobilden yola fırlarken bir kişi de otomobilde sıkıştı.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu Edirne istikameti Hasdal mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 ZC 2019 plakalı otomobil sürücü Soner Adıyaman, demir bariyerlere çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Soner Adıyaman ve Sinan Toprak otomobilden yola uçtu. Takla atarak duran otomobilde ise Murat Öztürk sıkıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilden yola uçan yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yerde yaparken itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Öztürk’ü kurtarmak için müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralı Öztürk, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Soner Adıyaman ve Sinan Toprak’ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken otomobilde sıkışan Murat Öztürk’ün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası takla atan otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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#İstanbul#TEM#Kağıthane

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