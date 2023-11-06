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TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi

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#TEM#Kamyonet#Ümraniye
TEM Otoyolunda kamyonet devrildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 09:19

Ümraniye TEM Otoyolu’nda lastiği patlayan demir yüklü kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. 

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Kaza, saat 07.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Osman Eroğlu yönetimindeki 34 UPN 17 plakalı demir profil yüklü kamyonet lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Demir profiller yola döküldü. Kazada yaralanan olmazken bölgede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine önlem amaçlı sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kamyonetten dökülen demir profiller olay yerine getirilen başka bir kamyonete yüklendi. Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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#TEM#Kamyonet#Ümraniye

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