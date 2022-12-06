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TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

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#Başakşehir#Tem#Kaza
TEM Otoyolunda hafriyat kamyonu devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 05:43

Başakşehir, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazada hafif şekilde yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden yolcunun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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Kaza, TEM Otoyolu Başakşehir mevkisinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine ilerleyen ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen 65 ABM 070 plakalı hafriyat kamyonu, bariyerlere çarparak yol kenarına devrildi. Kazada kamyon şoförü hafif şekilde yaralanırken, yanındaki yolcu ise kabinde sıkıştı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde  sıkışan yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri sıkışarak hayatını kaybeden yolcuyu bulunduğu yerden çıkardı. Ölen kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza sonucu devrilen hafriyat kamyonu vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

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#Başakşehir#Tem#Kaza

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