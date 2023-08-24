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Telefonla taciz iddiası sonrası dehşeti yaşattılar

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#Esenyurt#İstanbul#Polis
Telefonla taciz iddiası sonrası dehşeti yaşattılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 09:39

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadını telefonla arayıp rahatsız ettiği iddia edilen adam, sokak ortasında darp edildi. Dehşete düşüren anlar ise sokak üzerindeki bir marketin güvenlik kamerasına ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Örnek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz adam, bir süredir telefonla arayıp rahatsız ettiği kadın ve kadının yakınları ile sokak üzerinde buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine kadının yakınlarından olan şahıs, adama doğru atılıp yere yığdı. Yerdeki adamı defalarca yumruklayan şüpheli, kadının müdahale çabasına rağmen durmadı. Öfkeli şahıs, doğrulmaya çalışan adamın yüzüne sert bir şekilde tekme atarak tekrar düşmesine neden oldu.

Tarafların yanına giden bir diğer şüpheli ise yerden sopa alarak vurmaya ve tekme atmaya başladı. Şahıslar, esnaf ve sokak sakinlerinin müdahalesi ile dururken kadın ise kanlar içinde kalan adamın telefonunu cebinden alarak yere attı.

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Telefonla taciz iddiası sonrası dehşeti yaşattılar

Şüpheliler olay yerinden ayrılarak kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

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#Esenyurt#İstanbul#Polis

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