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Telefonla 4 milyon liralık dolandırıcılık! İkinci kez arayınca yakayı ele verdi

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#Bakırköy#İstanbul#Polis
Telefonla 4 milyon liralık dolandırıcılık İkinci kez arayınca yakayı ele verdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 13:51

İstanbul Bakırköy’de İlkcan Tayfun K. kendisini polis diye tanıtarak 75 yaşındaki emekli F.O.M.'ye hakkında terör örgütünden soruşturma başlatıldığını söyledi. Dolandırıcının bu sözlerine inanan F.O.M. telefondaki sesin yönlendirmesiyle evine gelen şahsa tam 4 milyon lirasını teslim etti. Aynı dolandırıcı bir gün sonra tekrar arayınca ihbar üzerine evin etrafında önlem alan polis ekipleri İlkcan Tayfun K.'yi gözaltına aldı.

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Bakırköy’de ikamet eden 75 yaşındaki emekli F.O.M.‘yi telefondan bir kişi aradı. Arayan kişi önce kendisini polis olarak tanıttı. F.O.M.'ya hakkında terör örgütünden soruşturma başlatıldığını elindeki paraların güvende olması için paralara el konulması gerektiğini söyledi. Dolandırıcı ikna ettiği F.O.M.'ye paraları evine gelen bir şahsa teslim etmesini söyledi. F.O.M. aynı gün içinde gelen şahsa evdeki 4 milyon lira değerindeki nakit para ve ziynet eşyasını teslim etti.

İKİNCİ OLTADA TUZAĞA DÜŞTÜ

Aynı dolandırıcı bir gün sonra F.O.M.'yi tekrar telefonla arayıp bankada olan nakit paralarının da teslim edilmesini istedi. Durumdan şüphelenen F.O.M. telefonu kapatıp kendisi polisi aradı. Devreye Dolandırıcılık Büro ekipleri girdi. F.O.M. dolandırıcının oyununu devam ettirip paraları teslim edeceğini söyledi. Bu sırada Dolandırıcılık Büro ekipleri de evin çevresinde beklemeye başladı. Paraları teslim almak için gelen şüpheli, 22 yaşındaki İlkcan Tayfun K. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.O.M.'yi ikinci kez tuzağa düşürmeye çalışan şüpheli tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması ise sürüyor.

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#Bakırköy#İstanbul#Polis

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