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Telefon tamircisinin yaptığına bakın! Gözaltına alındıktan sonra tutuklandı

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#Mersin#Mersin Haberleri#Telefon Tamircisi
Telefon tamircisinin yaptığına bakın Gözaltına alındıktan sonra tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 13:41

Mersin'in Tarsus ilçesi mesire alanında, araçtan cep telefonu çalan M.İ.'nin çantasından 17, evinden ise 2 telefon çıktı. Telefon tamircisi olduğu öğrenilen şüpheli, tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tarsus Baraj Mesire Alanı'nda müşteki E.K.'ye ait araçtan cep telefonu hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma yaptı. E.K.'ye ait cep telefonunun sinyal bilgileri takip edildi, şüpheli M.İ. belirlendi. Şüpheliyi elindeki çantayla yakalayan polis, 17 cep telefonu ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında müştekinin telefonu da çıktı.

Telefon tamircisinin yaptığına bakın Gözaltına alındıktan sonra tutuklandı

Şüphelinin telefon tamiri üzerine iş yeri olduğunu belirleyen polis, dükkanıyla evinde de arama yaptı. Aramada 2 çalıntı cep telefonu daha bulundu. Toplam ele geçirilen 19 cep telefonundan 5'inin sahibi belirlenip, teslim edildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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#Mersin#Mersin Haberleri#Telefon Tamircisi

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