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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-
Haber Giriş: 06.07.2021 - 09:27 | Son Güncelleme:

Telefon hırsızını 'selfie' ele verdi! Telefondan sildi ama...

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İstanbul Avcılar'daki bir telefon bayisinde yabancı uyruklu iki kişiden biri içerideki satıcıyı oyalarken diğeri ise 5 ayrı güvenlik kamerasına aldırmadan 3 telefon çaldı. Hırsızlığın kanıtı ise, şüphelinin çektiği selfie oldu. Hırsızın inceleme bahanesiyle eline aldığı telefonda çektiği selfie'yi silmesine rağmen çöp kutusunda unutması yakayı ele vermelerine neden oldu.

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  • Avcılarda hırsızlık şüphelisinin selfie merakı...
  • Avcılarda hırsızlık şüphelisinin selfie merakı...
  • Avcılarda hırsızlık şüphelisinin selfie merakı...
  • Avcılarda hırsızlık şüphelisinin selfie merakı...
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Merkez Mahallesi'nde 11 yıldan bu yana iş yerinde telefon satan Yusuf Şakar, bel fıtığı ameliyatı ardından dün kontrole gittiğini, emekli öğretmen babasını iş yerinde bıraktığını söyledi. Şakar, yabancı uyruklu iki kişinin iş yerine telefon bakmak için ayrı ayrı geldiklerini, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerden birisinin arkadaşı ile işaretleşerek babasını oyalarken, diğerinin tezgahtaki telefonları içindeki faturaları ile birlikte çaldığını anlattı.

Telefon hırsızını selfie ele verdi Telefondan sildi ama...

5 KAMERAYA RAĞMEN HIRSIZLIK VE SELFIE

Yusuf Çakar, "Bunlardan biri, en pahalı marka telefonun son modellerinden birini eline alıp deneme bahanesi ile selfie çekiyor, sonra bunu siliyor. Ancak, o telefonda silinen fotoğrafları geri alma olanağı olduğunu bilmiyor veya unutuyor. Babam bizi arıyor, cihazın fiyatını soruyor. Sonuçta bunu 5 kameranın önünde yapabilecek cesarete sahip. Polise giderek ifadelerimizi, görüntüleri, bilgilerimizi verdik. Yaklaşık 10 bin lira kaybımız var. Pandemi süreci var, uğraşıyoruz. Bunu bize yapan başkasına neyi yapmaz. Bir tane çalsa, 'ihtiyacı var' dersin ama direkt soyguna gelmişler. O an 5, 10 tane de olsa çalacaklar. Biz de kendimizce iz sürmeye çalıştık. Bekliyoruz, inşallah yakalanır. Bulunabileceğini umuyorum."

Telefon hırsızını selfie ele verdi Telefondan sildi ama...

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