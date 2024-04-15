Teleferik faciasında tutuklanmıştı... Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı

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CNN TÜRK Muhabiri Alparslan Çınar, teleferik soruşturmasına ilişkin detayları şu şekilde anlattı:

Teleferik kazasında 1 kişi yaşamını yitirmiş 7 kişi de yaralanmıştı. Bilirkişi tayin edilmişti. Ön rapor dikkat çekici. Bakımların eksik yapıldığı ifade ediliyor. Kazanın cıvata kopması sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Soruşturmayı yürüten savcılık 14 kişinin tutuklanmasını talep etmişti, 5 kişi tutuklandı. Bunlardan dikkat çeken isim dönemin ANET Genel Müdürüydü. Mesut Kocagöz CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilmişti, o da tutuklu bulunuyor.

MESUT KOCAGÖZ'ÜN İFADESİ

İfadesinde genel müdürlüğü kasım ayında aday adayı olmak için bıraktığını, sorumluluğunun bulunmadığını söyledi. Şirket tarafından bakımın yapıldığını söyledi. Üzerindeki imza sirkülerinin alınmadığı için sorumlu tutulduğunu ifade etti.