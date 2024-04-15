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Teleferik faciasında tutuklanmıştı... Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı

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#Teleferik#Mesut Kocagöz#İfade
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 11:37

Antalya'da meydana gelen teleferik kazası ile ilgili 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de var. Kocagöz'ün ilk ifadesi ortaya çıktı. Kocagöz ifadesinde neler anlattı, adli süreçle ilgili ayrıntılar neler? CNN TÜRK Muhabiri Alparslan Çınar detayları paylaştı.

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CNN TÜRK Muhabiri Alparslan Çınar, teleferik soruşturmasına ilişkin detayları şu şekilde anlattı:

Teleferik kazasında 1 kişi yaşamını yitirmiş 7 kişi de yaralanmıştı. Bilirkişi tayin edilmişti. Ön rapor dikkat çekici. Bakımların eksik yapıldığı ifade ediliyor. Kazanın cıvata kopması sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Soruşturmayı yürüten savcılık 14 kişinin tutuklanmasını talep etmişti, 5 kişi tutuklandı. Bunlardan dikkat çeken isim dönemin ANET Genel Müdürüydü. Mesut Kocagöz CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilmişti, o da tutuklu bulunuyor.

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MESUT KOCAGÖZ'ÜN İFADESİ

İfadesinde genel müdürlüğü kasım ayında aday adayı olmak için bıraktığını, sorumluluğunun bulunmadığını söyledi. Şirket tarafından bakımın yapıldığını söyledi. Üzerindeki imza sirkülerinin alınmadığı için sorumlu tutulduğunu ifade etti. 

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#Teleferik#Mesut Kocagöz#İfade

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