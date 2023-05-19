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Tele takÄ±lÄ±p mahsur kalan ayÄ±, kurtarÄ±ldÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Trabzon#Maçka#AyÄ±
Tele takÄ±lÄ±p mahsur kalan ayÄ±, kurtarÄ±ldÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 19, 2023 12:00

Trabzonâ€™un MaÃ§ka ilÃ§esinde indiÄŸi mahallede ayak ve penÃ§eleri atÄ±l haldeki Ã§elik tele takÄ±lÄ±p mahsur kalan bozayÄ±, ekipler tarafÄ±ndan uyuÅŸturucu iÄŸneyle sakinleÅŸtirilip, kurtarÄ±ldÄ±. Kurtarma anlarÄ± kamerayla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen bozayÄ±, doÄŸaya bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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MaÃ§ka ilÃ§esinin yÃ¼ksek kesimlerinden yiyecek aramak iÃ§in BahÃ§ekaya Mahallesiâ€™ne inen bozayÄ±, sarp arazide dolaÅŸÄ±rken ayak ve penÃ§eleri atÄ±l haldeki Ã§elik tele takÄ±lÄ±nca mahsur kaldÄ±.

Tele takÄ±lÄ±p mahsur kalan ayÄ±, kurtarÄ±ldÄ±

BozayÄ±yÄ± fark eden mahallelinin ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ortahisar Belediyesi Veteriner Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzaktan uyuÅŸturucu iÄŸnelerle sakinleÅŸtirdiÄŸi bozayÄ±, yaklaÅŸÄ±k 2 saatlik Ã§alÄ±ÅŸmayla tellerden kurtarÄ±ldÄ±.

Tele takÄ±lÄ±p mahsur kalan ayÄ±, kurtarÄ±ldÄ±

SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ayÄ±, kamyonete konulup, uygun bir noktaya gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek doÄŸaya bÄ±rakÄ±ldÄ±. AyÄ±yÄ± kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, mahalleli tarafÄ±ndan kamerayla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â

Tele takÄ±lÄ±p mahsur kalan ayÄ±, kurtarÄ±ldÄ±

Tele takÄ±lÄ±p mahsur kalan ayÄ±, kurtarÄ±ldÄ±

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#Trabzon#Maçka#AyÄ±

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