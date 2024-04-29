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Tel Aviv'de sokaklar karıştı! İsrail polisinden CNN Türk yayına müdahale

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Tel Aviv#Netanyahu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 23:09

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de polis, Netanyahu hükümetini istifaya çağıran göstericilere sert müdahalede bulundu. CNN Türk Muhabiri Serdar Er, protestoların yaşandığı Tel Aviv'deki son durumu aktardı.

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İsrail sokaklarında eylemler devam ediyor. İsrail polisi, Tel Aviv'de gösteri düzenleyenlere sert müdahalede bulundu. CNN Türk muhabiri Serdar Er o anları aktardı.

Tel Avivde sokaklar karıştı İsrail polisinden CNN Türk yayına müdahale

 

"PROTESTOCULAR TESLİM OLMUYOR"

Serdar Er, "Protestocular karşı karşıya kaldı polisle birlikte. Sert bir müdahale var. Panik durumu var. Polisler protestoculara müdahale etmek istediler. Trafiğe kapalı alanlarda eylemler yapılıyordu. Bu sefer trafiğe açık alanda eylem yapıldı. Protestocular çok ısrarcı ve teslim olmuyorlar. Evlerden olayları izleyenler var. TOMA'lar evlere de sıkıyor." dedi.

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Tel Avivde sokaklar karıştı İsrail polisinden CNN Türk yayına müdahale

YAYINA MÜDAHALE

Canlı yayında gözaltına alınma anları kaydedildi.

Tel Avivde sokaklar karıştı İsrail polisinden CNN Türk yayına müdahale

İsrail polisi, Serdar Er'in yayınına müdahalede bulundu.

Tel Avivde sokaklar karıştı İsrail polisinden CNN Türk yayına müdahale

İsrail halkı, araya girerek Serdar Er'e müdahale eden polis ekibine tepki gösterdi.  

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#İsrail#Tel Aviv#Netanyahu

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