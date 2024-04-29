Tel Aviv'de sokaklar karıştı! İsrail polisinden CNN Türk yayına müdahale

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İsrail sokaklarında eylemler devam ediyor. İsrail polisi, Tel Aviv'de gösteri düzenleyenlere sert müdahalede bulundu. CNN Türk muhabiri Serdar Er o anları aktardı.

"PROTESTOCULAR TESLİM OLMUYOR"

Serdar Er, "Protestocular karşı karşıya kaldı polisle birlikte. Sert bir müdahale var. Panik durumu var. Polisler protestoculara müdahale etmek istediler. Trafiğe kapalı alanlarda eylemler yapılıyordu. Bu sefer trafiğe açık alanda eylem yapıldı. Protestocular çok ısrarcı ve teslim olmuyorlar. Evlerden olayları izleyenler var. TOMA'lar evlere de sıkıyor." dedi.

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YAYINA MÜDAHALE

Canlı yayında gözaltına alınma anları kaydedildi.

İsrail polisi, Serdar Er'in yayınına müdahalede bulundu.

İsrail halkı, araya girerek Serdar Er'e müdahale eden polis ekibine tepki gösterdi.