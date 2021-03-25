Tel Abyad’da 60 kilo patlayıcı ele geçirildi

Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ilçesi karşısında bulunan Tel Abyad'da 60 kilo patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı. Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki Tel Abyad kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü YPG/PKK'nın eylemlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında ekipler, boş arazide toprağa gizlenmiş patlayıcı ele geçirdi. Ekiplerin yaptığı aramada 80 basma tipi anahtar sistemi ile 60 kilo TNT patlayıcı bulundu. Patlayıcıyı kontrollü şekilde imha eden ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.

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