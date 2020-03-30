Tekvin Ne Demek? Tekvin Nedir? Tekvin Tdk Kelime Anlamı

Tekvin, Müslümanlıkta yalnızca Allah için kullanılan ve insanların yapmaya gücünün yetmeyeceği üstün sıfatlardan biridir. Yahudilik dininde ise Yaratılış olarak geçen kutsal bir kitaptır.

Tekvin Ne Demek?

Tekvin, Allah’ın yerdeki ve gökteki her şeyin yaratıcısı olduğu manasına gelmektedir. Bu kapsamda; Cenab-ı Allah, yoktan var etmek manasına gelen tekvin sıfatının tek sahibidir. Dünya üzerinde var olan tüm canlıların bir nizam içinde ve akıllara hayranlık verecek bir düzende yaşıyor olması, Allah’ın tekvin sıfatı ile ilişkilendirilmektedir.

Tekvin Nedir?

Tekvin, Yahudilik dini içerisinde de yer edinmiş bir kelimedir. Bu kapsamda Yahudilik için kutsal sayılan Tevrat’ın birinci kitabı olarak bilinmektedir. Bu kitap, Adem ile Havva’nın cennetten kovulmasını, Habil ile Kabil’i, Nuh Tufanı’nı, İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf peygamberi anlatmaktadır.

Tekvin TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu, tekvin ile ilgili yaptığı açıklamayı hiçbir dine bağlamamıştır. Bu açıklamaya göre tekvin, Arapça bir sözcüktür ve sıfat olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda TDK sözlüğünde tekvin için aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir.

- Yoktan var etmek, oluşturmak, yaratmak, yaratış.