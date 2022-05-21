Tekvando seçmelerinde skandal

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı önceki gün kutlanırken, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki spor salonunda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri yapıldı. Seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi. Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti, ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı. Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. minderi terk etti. O anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

MAÇLAR TATİL EDİLDİ

Olayın ardından maçların tatil edildiği belirtildi. Tekvando Milli Takımı’nda antrenör Hacı Özbilek, müsabaka sonrası sporcusu yenilen antrenörün sinirlerine hâkim olamadığını belirterek, “Bu bir mazeret değil. Daha sonra negatif enerji herkese yayıldı. Sporcular etkilenmesin diye maçları tatil ettik. Hakemler tutanak tuttu. Ailesi ve çocuk da şikâyetçi olmadı. Antrenör arkadaş da pişman olup hem aileden hem de çocuktan özür diledi” dedi.

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Türkiye Taekwondo Federasyonu’ndan dün yapılan açıklamada da antrenör O.B.’nin Federasyon Disiplin Kurulu’na sevk edildiği belirtildi. Açıklamada “Söz konusu antrenör, hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar taekwondo ile ilgili bir görevde bulunamayacaktır” denildi.