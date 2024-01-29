Teksas sınırı ABD’yi ikiye böldü! Hürriyet kriz bölgesinde

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ABD’de Yüksek Mahkeme’nin Teksas sınırındaki dikenli tellerin kaldırılmasına yönelik kararına Teksas Valisi Greg Abbott’ın uymayacağını açıklamasıyla başlayan kriz sürüyor. Eyalet yönetimlerine bağlı olan Ulusal Muhafızlar bölgede devriye görevi gerçekleştirirken, federal kurumlara ait kolluk kuvvetlerinin girişine izin verilmiyor.

Greg Abbott

SIKI ÖNLEMLER

Devleti adeta ikiye bölen krizin çıktığı yer, Eagle Pass’te bulunan Shelby isimli, yakın zamana kadar halka açık olan, Meksika sınırının sıfır noktasında bir park. Cumhuriyetçi Teksas Valisi Gregg Abbott tarafından askeri bölge ilan edilen ve kilometrelerce yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki demir parmaklıklarla kapatılan bölge, eyalet askerleri tarafından korunuyor. Yüksek Mahkeme’nin geçen pazartesi verdiği karar, federal güvenlik güçlerinin sınıra Abbott tarafından kurdurulan dikenli ve jiletli telleri taşımasına izin vermişti. Bu teller, ABD’nin güney sınırından her ay yüz binlerce mültecinin yasadışı yollarla geçişini engelleme amacıyla kurulmuştu. Parkın girişine geldiğimizde bizi iki adet Amerikan zırhlı Humvee aracı ve nöbet tutan askerler karşıladı. Gazeteci olduğumuzu söylememize rağmen içeriye bölgeden sorumlu komutan binbaşıdan izin aldıktan sonra girebildik.

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‘İSTİLA ALTINDAYIZ’

Tansiyon hayli yükselirken geri adım atmayan Abbott, mahkeme kararından sonra dahi federal güçlerin bölgeye girişine izin vermeyeceğini açıkladı ve Teksas’ın “istila altında” olduğunu öne süren bir bildiri imzaladı. Abbott, yaptığı açıklamada, “Başkan Biden, Kongre tarafından çıkarılan göçmenlik yasalarını sadakatle uygulama yeminini ihlal etti” dedi. Teksas eyalet askerleri Shelby Park’ta kuş uçurtmazken Meksika ile ABD’yi ayıran Rio Grande nehrinden geçiş yapmak hiç de zor değil. Nehrin Teksas tarafındaki kıyısında durduğunuzda Meksika adeta dibinizde kalıyor. Kaçak göçmenlerin ABD’ye yasadışı geçmesi için oldukça elverişli bir nokta olan bu nehirde Teksas eyalet askerleri ve sınır güvenlik devriyeleri 24 saat boyunca silahlı halde botlarla devriye geziyor. Abbott’ın istila kararı üzerine 25 Cumhuriyetçi vali, federal devlete karşı Teksas’a katılarak, hükümetin sınıra koruma konusunda başarısız olduğunu öne süren ve bu görevi eyaletlerin yerine getireceğine yönelik bildiriye imza attı. Teksas valisi ayrıca 10 eyaletin destek amacıyla bölgeye asker yolladığını açıkladı.

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TRUMP FIRSATI GÖRDÜ

2024 başkanlık aday adayı Donald Trump da mülteci karşıtlığı kozunu oynamaktan çekinmiyor. Krizi fırsata çeviren Trump, “Başkan olduğumda Teksas’a yasaklama emri göndermek yerine onlara takviye kuvvet göndereceğim” diyerek, eyaletlere Teksas’a Ulusal Muhafızları gönderme çağrısında bulundu.

Öte yandan Joe Biden da dün yaptığı açıklamada, hükümetin Kongre’ye önerdiği sınır güvenliği tasarısının onaylanması halinde ABD-Meksika sınırını hemen kapatacağını belirtti.

Joe Biden

SEÇİMLERİ BELİRLEYEBİLİR

- Resmi rakamlara göre son 3 yılda ABD sınırlarından geçiş yapan göçmen sayısı 6 milyonu geçerken bu sayılara resmi sınırlardan geçip daha sonra ülkede kalan insanların sayısı dahil değil. Yasadışı göçmen geçişleri resmi rakamlara göre rekor üstüne rekor kırarken bu sorunun, 5 Kasım ABD Başkanlık seçimlerinde de en belirleyici konulardan biri olması bekleniyor. Bu ay Harvard CAPS-Harris ortaklığıyla yapılan bir ankete göre seçmenlerin yüzde 35’i göç sorununu şu an ülkenin en büyük problemi olarak nitelendirirken enflasyon dahi yüzde 32 ile yasadışı göçmenlerin arkasında kaldı.