TEKNOFEST Karadeniz'in 4. günü... Selçuk Bayraktar: Türkiye dünyada ilk 3'e girdi

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TEKNOFEST rüzgarı Samsun'da sürüyor. TEKNOFEST'e 4. gününde de ziyaretçi akını sürerken TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar canlı yayında insansız hava araçları ve KIZILELMA'ya ilişkin merak edilenleri anlattı.

Selçuk Bayraktar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz’de TEKNOFEST düzenleyeceğimizi açıkladığımızda böylesine bir coşkuyu bekliyorduk. Burada festivale henüz başlamadan önce Karadeniz’in birçok ilinde yarışmalar düzenlemiştik. TEKNOFEST yüksek hızlı şarj istasyonu gibi Karadeniz’in enerjisiyle buluşunca volkan patlaması gibi esiyor.

Savunma sanayinde tüm dünya Türkiye’nin geliştirdiği teknolojilerden bahsediyor. Tüm dünya şarkılar yazıyor, halklar para topluyor. Bunu diğer sivil alanlarda da olabileceğini biliyoruz.

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BU PROJE TÜRKİYE’YE NELER KAZANDIRACAK?

Bütün dünyanın muharip havacılığı insansız hava araçlarına doğru gidiyor. Artık 5. nesil hava araçlarından sonra tümüyle insansız savaş uçakları F-35'lerin yerine geçecek. Hatta bizler de yaklaşık 20 senedir bu alanda çalışabilmek için aradaki bütün uçakları yaptık diyebiliriz. İlk günde 6 kiloluk bir uçakla başlamıştık. 6 tonluk AKINCI’ya kadar geçen serüven 20 yıl sürdü. Şimdiki donanımımızla ülkemizin ilk insansız savaş uçağını da geliştirecek gücü kendimizde buluyoruz. Bütün dünya buna gidiyor. Dünyada ülkemiz bu insansız araçları geliştirme açısından teknolojik anlamda ilk üçe girdi.

Bir taraftan da uygulanan ambargolar sayesinde bunlar başarıldı. Türk güvenlik güçleri dünyada insansız hava araçlarını en iyi adapte eden bir güç. Muharip alanda en iyi kullanan ülke nedir deseniz bunun başında Türk Silahlı Kuvvetleri’ deriz. Dünyada SİHA’larla kazanılan ilk savaşı Türkler kazandı şeklinde yorumladı dünya Karabağ zaferini. Elbette semalarımızın, ülkemizin bağımsızlığı için özellikle 5. nesilden sonra insansız hava araçlarını geliştirmemiz çok önemli. Bunu 5 yıl sonra geliştirecek olsak epey geride kalmış olacaktık.

'YÜZLERCE ARAÇ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Muharebeyi de bu yöne sürükleyen Türk orduları oldu. SİHA’larla kimse böyle büyük bir sonuç elde edileceğini öngörmüyordu. Yüzlerce araç etkisiz hale getirildi. Bunu tekrar tekrar başardı. Bu anlamda da gelecekte liderliği sürdürebilmemiz için şimdiden insansız savaş uçaklarını geliştirmemiz çok önemli."