TEKNOFEST İzmir'de son gün... Bakan Kacır: Bu yoldan asla dönmeyeceğiz

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İzmir Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in ödül ve kapanış programı yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Valisi Süleyman Elban ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katıldığı programda, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödüllerin dağıtılmasının ardından uçuş gösterileri sunan ekiplere plaketleri takdim edildi.

' YER GÖK KIRMIZI BEYAZ, İZMİR'DE HER YER TEKNOFEST İDİ'

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, “Heyecanla, coşkuyla dolu bir TEKNOFEST'i artık hep birlikte tamamlıyoruz. 5 gün boyunca Çiğli Hava Üssü'nde yer gök kırmızı beyaz, İzmir'de her yer TEKNOFEST idi. Tam Bağımsızlık Meydanı'nda yüz binlerce misafirimizi ağırladık. Gururu iliklerimize kadar hissettik. Belki TEKNOFEST İzmir bugün burada son bulacak ama artık bu meydanla tanışan herkes için, bu iklimi yaşayan her birimiz için inanıyorum ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

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Evladını yetiştiren bir ebeveyn ya da öğretmen, fabrikada ter döken bir usta ya da bir mühendis, genç yaşlı, kadın erkek bundan böyle her birimiz milli teknoloji hamlesi neferleriyiz. Türk gençliği, TEKNOFEST kuşağı hayallerini gerçeğe dönüştürünceye, Türkiye'miz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine yükselinceye, medeniyetimiz bilimde, teknolojide yüzyıllar önce olduğu gibi yeniden lider oluncaya dek, geleceğe bizle yürüyen mahsun, mazlum, masumların umutları yeşerinceye, yüzleri tebessümle buluşuncaya kadar kuvvetin hakka üstün olduğu düzen son buluncaya, daha adil bir dünya kuruluncaya dek bu yolculukta artık bir ve beraber olacağız" dedi.

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'BU GURUR TEKNOFEST KUŞAĞININDIR'

Konuşmasında gençlere seslenen Bakan Kacır; "Sevgili gençler; siz bu yolculuğun öncüleri, akıncılarısınız. Tıpkı şairin sizlere seslendiği gibi; 'Delikanlım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan, elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.' Cumhuriyeti en çok seven, onun için en çok çalışandır. Kanla, irfanla kurduğumuz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 4,5 milyon misafirimizle dünyanın en büyük festivallerini Türkiyemizin en büyük şehirlerinde Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı adına gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı'na tam bağımsız Türkiye şarkılarıyla adım attık. Bu gurur Türk Milleti'nindir. Bu gurur TEKNOFEST kuşağınındır. Sanmayın ki sadece İzmir'de duyuldu şarkılarımız, Bakü'de, Karabağ'da da söylendi Türk'ün marşı. Bize muhabbet besleyenler daha mutlu, daha umutlu daha kuvvetli şimdi. Yeryüzünde bize husumetle bakanlar daha ürkek, daha telaşlı. Tarih önünde Türk milletinin huzurunda söz veriyoruz ki, milli teknoloji hamlesi yolculuğunda Türk gençliğiyle birlikte yürümekten asla vazgeçmeyecek, bu yoldan asla dönmeyeceğiz" diye konuştu.

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'HAİN TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUM'

Öte yandan Bakan Kacır konuşmasında; "Bu sabah Ankara'da İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen hain terör saldırısını huzurlarınızda lanetliyorum. Bu saldırıda yaralanan kahraman emniyet mensuplarına Rabb'imden acil şifalar diliyorum. En kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Ülkemizin birliğine, beraberliğine kasteden huzurumuzu bozmaya çalışan hiçbir terör örgütüne asla fırsat vermeyeceğiz. Rabbim milletimizi, devletimizi korusun" ifadelerine yer verdi.

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'BU BAŞVURULAR MİLLETİMİZİN GELECEĞİ'

Festivalin kapanış programında konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Güzel İzmir'de genç kardeşlerimizle ve geleceğin teknolojileriyle bir araya geldik. Bir kez daha gençlerimizin azim ve kabiliyetini görmekten büyük bir mutluluk duyduk. 2018'de çıktığımız bu yolda her geçtiğimiz yıl daha fazla gencimiz bizlere eşlik ediyor. Adeta bir dip dalgası gibi gelen TEKNOFEST kuşağı her yıl daha da büyüyor. Bugüne kadar düzenlediğimiz 9 TEKNOFEST'te yaklaşık 2 milyon genç kardeşimiz projeleriyle yarıştı. 9 milyondan fazla ziyaretçi TEKNOFEST'e gelerek geleceğin Türkiye'sinin havasını soludu.

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Bahsettiğim 2 milyon gencimizin başvurusuna sıradan bir rakam gibi bakmayın. Bu başvurular milletimizin geleceği, Türkiye'nin bilim ve teknolojideki liderliğinin teminatı. Tarihimizin izleriyle dolu bu şehirde yenilikçi fikirlerimizle bir araya gelerek geleceğimizi inşa etmeye başladık. İbni Sina, Cezeri, Ali Kuşçu ve Harezmi gibi medeniyetimizin öncülerinin bıraktığı mirasa layık olmak için gençlerimizle yeni ufuklara yelken açıyoruz. Ecdadımız gençlerimizin bugün gösterdiği gayreti, çabayı, projelerini görse tarih boyunca verilen mücadelenin boşa olmadığını görerek gurur duyardı. TEKNOFEST'te gördüğümüz bu yenilikçi ruh ve azim 21'inci yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağının müjdecisidir" dedi.

'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ TEKNOFEST İLE KÖK SALIYOR'

Milli teknoloji hamlesinin TEKNOFEST ile kök salmaya devam ettiğini belirten Bayraktar, “Bir fidan toprakta ne kadar derin kök salarsa gökyüzüne de o kadar yüksek uzanır. Bizler de 'Köklerden göklere' diyerek gururla geleceğe uzanıyoruz. Her TEKNOFEST bir öncekinden daha güçlü ve ihtişamlı bir hal alıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; 'Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır.' Türkiye artık uyandı. Biliyoruz ki bu millet uyandığında yeryüzünde onu tutabilecek bir güç doğmamıştır. Teknoloji ve bilimde zirveye ilerliyor, tam bağımsız Türkiye'nin tohumlarını birlikte ekiyoruz. Sevgili gençler gözlerinizdeki ışığı görüyorum. Bu ışık bağımsızlığımız için mücadele eden ecdadımızın gözlerinde ışıkla aynı. Bu ışıkla sadece bugünü değil, yarını da geleceği de insanlık için birlikte aydınlatacağız. Sevgili kardeşlerim, gelin sizlerle birlikte bir söz verelim. Türkiye yüzyılı yüksek teknolojide bayrağımızı en yükseklere çektiğimiz dönemin başlangıcı olsun" diye konuştu.

TERÖR SALDIRISINI KINADI

Bayraktar konuşmasında; "Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen hain terör örgütünün saldırısını kınıyor, yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum. Herkes bilsin ki, Türk milleti birdir, bu meydandaki gibi beraberdir. Yüksek teknolojisiyle, yüreğiyle her türlü maraza karşı koymaya gücü yeter. Ülkemize kastetmeye çalışan tüm kesimler bu meydandaki birliği, beraberliği, yüksek teknolojiyi ve buradaki ruhu görebilir" ifadelerine de yer verdi.