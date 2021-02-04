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Haber Giriş: 04.02.2021 - 12:43 | Son Güncelleme:

TEKNOFEST başvuruları ne zaman bitecek? TEKNOFEST 2021 takvimi belli oldu

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TEKNOFEST başvuruları ne zaman bitecek? TEKNOFEST 2021 takvimi belli oldu
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İstanbul'da 21-26 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'te helikopter tasarımı ve model uydu gibi yarışmaların yanı sıra tarım teknolojilerinde de ekipler rekabet edecek. Peki, TEKNOFEST başvuruları ne zaman bitecek?

TEKNOFEST kapsamındaki tarımsal teknoloji yarışmalarına başvurular 28 Şubat'a kadar yapılabilecek. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TARNET desteğiyle düzenlenecek tarım teknolojileri ve tarımsal insansız kara aracı yarışmalarına başvurular 28 Şubat'a kadar devam edecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...

İstanbul'da 21-26 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST'teki yarışmalar için başvurular 28 Şubat'a kadar festivalin internet sitesi üzerinden yapılacak.

Yarışmada ön eleme aşamasını geçen takımlara toplam 5 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Dereceye girenlere ise 4 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

TEKNOFEST kapsamında Akıllı Ulaşım, Eğitim Teknolojileri, Hack İstanbul, Jet Motoru Tasarım, Model Uydu, Savaşan İHA, Roket, Robotik, Sanayide Dijital Teknolojiler, Turizm Teknolojileri, Türkçe Doğal Dil İşleme, İletişim Teknolojileri, İnsanlık Yararına Teknoloji ve İnsansız Su Altı Sistemlerinin de aralarında olduğu yarışmalar gerçekleştirilecek.

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