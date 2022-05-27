TEKNOFEST Azerbaycan başladı! Bakü semaları çok ‘havalı’

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DÜNYANIN en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan’da yapılıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda 76 paydaş kurumun desteğiyle düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan, başkent Bakü’de, Crystal Hall ve Denizkenarı Milli Park’ta birbirinden renkli etkinliklere sahne oluyor.

4 GÜN SÜRECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı TEKNOFEST’in ilk günü teknoloji yarışmaları, girişimcilik zirveleri, gösteriler, teknoloji ürünlerinin sunulduğu standlar, aktiviteler, deneyim alanları ve oyunlarla ziyaretçi akınına uğradı. TEKNOFEST kapsamında, 4 gün boyunca 10 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor. Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri’nin gösteri uçuşları başkent semalarını renklendirdi. Özel sergi alanları, şovlar, ödül törenleri, konserler, lazer ve dans gösterileriyle de TEKNOFEST şölene dönüştü. Ziyaretçiler, su yüzeyinde gerçekleşen uçuş şovları, 720 derece dönebilen uçuş simülatörü, havada uçuş deneyimi yaşatan hava tüneliyle eğlenceli dakikalar geçirdi.

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5 BİN BAŞVURU

TEKNOFEST Azerbaycan’a online 20 bine yakın kayıt yapıldı. Yarışmalara ise 1000 takım ve 5 bin yarışmacı başvurdu.

ERDOĞAN VE ALİYEV’İ AĞIRLAYACAK

TEKNOFEST Azerbaycan, yarın da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ağırlayacak. Yarışmalarda birinci olan takımlar, ödüllerini Erdoğan ve Aliyev’in elinden alacak.