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Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Uzaklarda arama. TEKNOFEST 2024 Adana’da” dedi. Son başvuru tarihi ise 20 Şubat 2024 olarak açıklandı. 2024 yılında, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde 10’uncu festivalini gerçekleştirecek olan TEKNOFEST, Adana’da milyonlarca teknoloji tutkununu buluşturmaya hazırlanıyor. Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen festivalin tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak.

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SON BAŞVURU TARİHİ 20 ŞUBAT

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, TEKNOFEST’in 2024 Teknoloji Yarışmaları için başvuruların başladığını bildirdi. Bayram, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlügü’nce ATO’ya iletilen yazıda, teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihinin de 20 Şubat 2024 olarak tespit edildiğinin iletildiğini kaydetti. Genç fikirlere yarışmaya katılım çağrısında bulunan ATO Başkanı Yücel Bayram, “TEKNOFEST 2024, genç zekâlara büyük fırsatlar sunuyor” dedi. TEKNOFEST 2024’ün dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarını bir araya getirdiğini ifade eden Bayram, şunları kaydetti: “TEKNOFEST 2024’te düzenlenecek roket, model uydu, sağlıkta yapay zekâ, biyoteknoloji inovasyon, sanayide dijital teknolojiler gibi 46 ana kategori ve 117 alt kategoride düzenlenecek yarışmalar, gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürme ve en iyisi olma fırsatı sunuyor.”

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Ön eleme aşamasını geçen takımlara 55 milyon TL maddi destek ve dereceye giren takımlara 30 milyon TL ödülün verileceği etkinlikte, gençlerin ilgisini çekecek kablosuz haberleşme, blok zincir, hava savunma sistemleri, finansal teknolojiler gibi alanlarda da yarışmalar düzenlenecek.