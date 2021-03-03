TEKNOFEST 2021 ne zaman? Başvuru süresi uzatıldı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST 2021 başvuru sayıları geçen yıla kıyasla aynı dönem için yüzde 30 artmış. Başvuru sürelerini de uzattık. Son başvuru 15 Mart 2021." dedi.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"TEKNOFEST 2021 başvuru sayıları geçen yıla kıyasla aynı dönem için yüzde 30 artmış. Sebep sonuç ilişkisi açısından bakarsak bu ne demek? Bu yılın aynı dönemindeki mutluluğumuzda yüzde 100 artış. Başvuru sürelerini de uzattık. Son başvuru 15 Mart 2021. #MilliTeknolojiHamlesi" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST 2021 kapsamındaki yarışmalar hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için "https://teknofest.org/yarismalar.html" adresi ziyaret edilebiliyor.

34 FARKLI KATEGORİ

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, bu yıl 34 farklı kategoride düzenlenecek. TEKNOFEST 2020'den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez gerçekleştirilecek.

4 MİLYON LİRADAN FAZLA ÖDÜL

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin, geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roketten otonom sistemlere, tarımdan sualtı sistemlerine kadar teknolojinin her alanında düzenlediği yarışmalarla bu alanda Türkiye tarihinin en büyük organizasyonunu gerçekleştiriyor.

Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerini artırmak ve bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için 2021'de ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon liradan fazla malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara ise 4 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

NE ZAMAN YAPILACAK?

TEKNOFEST 2021, 21-26 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek.