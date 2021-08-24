Teknofest 2021 ne zaman başlayacak ve ne zamana kadar devam edecek?

Teknofest 2021 için heyecan dorukta. Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket’ten Otonom Sistemlere, Tarım'dan Sualtı Sistemleri’ne teknolojinin her alanında düzenlediği yarışmalarla Türkiye tarihinin en büyük Teknoloji Yarışmalarını gerçekleştiriyor.

Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor.

TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 4 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.

Teknofest 2021, 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul’da, Atatürk Havalimanında gerçekleşecek

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