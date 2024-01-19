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Teknede balık tutarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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#Hatay#Arsuz#Kalp Kirizi
Teknede balık tutarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 13:54

Hatay'ın Arsuz ilçesinde arkadaşlarıyla teknede balık tutarken kalp krizi geçiren Osman Karabıyık (58), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Aksaray'dan 2 arkadaşıyla balık tutmak için ilçeye gelen Osman Karabıyık, gece saatlerinde kaptanlı tekne kiralayarak denize açıldı. Açıklarda bir süre balık tutan arkadaşlardan Osman Karabıyık fenalaşarak yere yığıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan arkadaşları, daha sonra Karabıyık'a kalp masajı yaptı. Kaptan tekneyi balıkçı barınağına yanaştırırken, sağlık ekipleri de kıyıya geldi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Karabıyık ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Karabıyık'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

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#Hatay#Arsuz#Kalp Kirizi

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