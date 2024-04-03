×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da zincirleme kazada 24 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Kaza#Trafik
Tekirdağda zincirleme kazada 24 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 12:00

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçi servis minibüsü, askerleri taşıyan minibüs ile park halindeki panelvan aracın karıştığı kazada 24 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde Edirne yolu üzeri Ulaş girişinde meydana geldi. Bakkallara ekmek götüren panelvan aracın Lüleburgaz istikametine seyrederken lastiğinin patlaması nedeniyle sürücüsü tarafından emniyet şeridine park edildi. Bu sırada aynı istikamete seyreden ve askeri personeli taşıyan Uzman Çavuş Yılmaz Doğan yönetimindeki 59 ABN 674 plakalı araca, işçileri taşıyan Hikmet Balcı idaresindeki 59 S 1747 plakalı servis minibüsü arkadan çarptı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Askeri personelin de aralarında bulunduğu 24 yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Tekirdağda zincirleme kazada 24 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle Marmaracık Mahallesi ile Ulaş Mahallesi arasında Edirne istikametine yaklaşık 2 saat yoğun araç kuyruğu oluştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Kaza#Trafik

BAKMADAN GEÇME!