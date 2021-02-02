AA
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Tekirdağ'da yağış bir köprünün yıkılmasına neden oldu
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir köprü yıkıldı.
Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Davuteli ve Karagür mahallelerinden geçen dere taştı.
Taşkın nedeniyle Davuteli Mahallesi ile Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı Köyü'nü bağlayan Harmanlı Köprüsü yıkıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Davuteli ve Karagür mahallelerinde incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.
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