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AA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 11:09 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da yağış bir köprünün yıkılmasına neden oldu

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Tekirdağ'da yağış bir köprünün yıkılmasına neden oldu
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 Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir köprü yıkıldı.

Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Davuteli ve Karagür mahallelerinden geçen dere taştı.

Taşkın nedeniyle Davuteli Mahallesi ile Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı Köyü'nü bağlayan Harmanlı Köprüsü yıkıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Davuteli ve Karagür mahallelerinde incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

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