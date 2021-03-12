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Gündem
Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,(DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 13:54 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da tütün kaçakçılığı operasyonu

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Tekirdağ'da tütün kaçakçılığı operasyonu

TEKİRDAĞ'da polis ekipleri kaçak tütün satışı yapıldığı belirlenen 13 iş yeri ile 4 eve operasyon düzenledi. 14 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağda tütün kaçakçılığı operasyonu
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Süleymanpaşa ilçesindeki 13 iş yeri ile 4 eve operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 84 bin makaron, 54 bin bandrolsüz boş makaron, 12 bin bandrollü makaron ve 56 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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