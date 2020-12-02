Tekirdağ'da sürücünün çarpıp kaçtığı yaya öldü

Kaza, gece saatlerinde Çorlu- Çerkezköy yolu üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Tunahan Karakoç'a, E.Z. yönetimindeki 59 JG 311 plakalı otomobil çarpıp kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Karakoç, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tunahan Karakoç'u Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri ise Karakoç'a çarpıp kaçan sürücüyü tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tunahan Karakoç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü E.Z.'nin ise bir süre sonra Çerkezköy ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza yerinde Karakoç'a ait olduğu tahmin edilen kıyafetleri toplayıp inceleme yaptı. Gözaltına alınan E.Z.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.