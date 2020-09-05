Tekirdağ'da suç örgütü operasyonu

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde 'nitelikli yağma', 'tehdit', 'tefecilik' ve 'silah kaçakçılığı' suçlarına karışan çetenin peşine düştü. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonunda çetenini 17 üyesinin kimliği belirlendi. 3'ü çeşitli suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlenen çete üyelerine yönelik Çerkezköy ve Kapaklı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda senet, ajanda, sözleşme metni, 2 tabanca ve 40 mermi ele geçirildi.



Emniyette soruşturmaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı 3'ü savcılıktaki sorgularından ardından serbest bırakıldı.