Tekirdağ'da sahte içki üretimi yapılan çiftliğe baskın; 6 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Saray ilçesindeki bir çiftlikte sahte içki üretimi yapılıp, piyasaya sürüldüğünü belirledi. Bir süre takibe alınan çiftliğe polis operasyon düzenledi.

Çiftlikte ve önündeki araçta yapılan aramada; 2 bin 640 şişe sahte votka, 170 litre etil alkol, 350 litre aroma, 2 bin 890 sahte TAPDK bandrolü, 8 alkol imalatında kullanılan makine, 60 bin 680 etiket, 12 bin 855 kapak, 11 bin 170 boş votka şişesi ve çok sayıda boş şişe, sıvı tankı, bidon ele geçirildi. 5'i yabancı uyruklu 6 şüpheli, gözaltına alındı.

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Yabancılar, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi; diğer şüphelinin işlemleri sürüyor.