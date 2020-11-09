Tekirdağ’da sahte alkol denetimi

Halk sağlığının korunması, sahte alkollü içkilerin üretim ve satışının bertaraf edilmesi amacıyla Tekirdağ genelinde 5996 Sayılı Kanunun verdiği yetki kapsamında "Alkollü İçki Denetimi" yapıldı. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan denetimler gıda kontrol görevlileri ve emniyet güçlerin işbirliğinde titizlikle uygulandı. Alkollü içki denetimleri; alkollü içki üretim yerleri, satış ve toplu tüketim yerlerinde yapılmış ve denetimler esnasında gıda kontrol görevlilerinin şüpheli gördükleri durumlarda numuneler alındı. Numunelere gerekli analizler yapılmak üzere, Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi.