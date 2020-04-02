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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)
Haber Giriş: 02.04.2020 - 14:34,Son Güncelleme:/

Tekirdağ'da sağanak ve poyraz etkili oluyor

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Tekirdağ'da sağanak ve poyraz etkili oluyor
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TEKİRDAĞ'da, sabah saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetli poyraz ,hayatı olumsuz etkiliyor.

Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı. Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz nedeniyle dev dalgalar oluşurken, feribot seferleri de yapılamıyor. Poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahili açığına demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tankerin bekleyişi sürüyor.

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