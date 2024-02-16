×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da pompalı tüfek dehşeti: Sürücüleri durdurup tehdit etti

Güncelleme Tarihi:

#Tüfek#Tekirdağ#Pompalı
Tekirdağda pompalı tüfek dehşeti: Sürücüleri durdurup tehdit etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 13:09

Tekirdağ'da elinde pompalı tüfekle araçları durdurup, sürücüleri tehdit eden Ö.İ., polis tarafından yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi'nde meydana geldi. Aile bireyleriyle alacak meselesinden kavga ettiği belirtilen Ö.İ., eline aldığı pompalı tüfekle caddeye çıkıp, yoldan geçen araçları durdurdu. Silah doğrultup sürücüleri tehdit eden Ö.İ. çevredekileri tedirgin etti. Görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, Ö.İ.'yi gözaltına aldı.

Ö.İ.'nin elinde tüfekle yol kestiği anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.İ., çıkarıldığı hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tüfek#Tekirdağ#Pompalı

BAKMADAN GEÇME!