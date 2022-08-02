Tekirdağ'da patlama meydana gelen fabrikanın sahibi Ömer Asım Eralp öldü

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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde matbaa mürekkepleri üretimi yapan bir fabrikada, dün saat 13.00 sıralarında patlama oldu. Ürün testi sırasında yaşanan patlamada fabrika sahibi Ömer Asım Eralp, üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet (42) ile operatör Veli Gümüş (47) yaralandı. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan fabrika sahibi Ömer Asım Eralp, hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar Mustafa Remzi Emanet ile Veli Gümüş'ün Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

Patlamaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.