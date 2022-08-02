Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da patlama meydana gelen fabrikanın sahibi Ömer Asım Eralp öldü

#Tekirdağ#Fabrika#Patlama
Tekirdağda patlama meydana gelen fabrikanın sahibi Ömer Asım Eralp öldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dün meydana gelen patlamada ağır yaralanan fabrika sahibi Ömer Asım Eralp (76), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde matbaa mürekkepleri üretimi yapan bir fabrikada, dün saat 13.00 sıralarında patlama oldu. Ürün testi sırasında yaşanan patlamada fabrika sahibi Ömer Asım Eralp, üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet (42) ile operatör Veli Gümüş (47) yaralandı. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan fabrika sahibi Ömer Asım Eralp, hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar Mustafa Remzi Emanet ile Veli Gümüş'ün Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

Patlamaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Tekirdağ’da fabrikada patlama
daha fazla video içinTekirdağ’da fabrikada patlama
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Fabrika#Patlama

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın Gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın Gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa
Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp
Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın Gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın Gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa
Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp
Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram