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Tekirdağ'da orman yangını

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#Tekirdağ#Orman Yangını#Malkara
Tekirdağda orman yangını
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 19:26

Tekirdağ’ın Malkara ile Şarköy ilçesi arasında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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Yangın, öğleden sonra Şarköy ile Malkara ilçeleri arasındaki kırsal Aksakal Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, Şarköy Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri; 2 helikopter, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 grayder ve 40 personel ile müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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#Tekirdağ#Orman Yangını#Malkara

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