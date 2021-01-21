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Gündem
Onur KAYA/ KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)
Haber Giriş: 21.01.2021 - 13:07 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da minibüsle çarpışan otomobil alev aldı: Aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Tekirdağ'da minibüsle çarpışan otomobil alev aldı: Aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde minibüsle çarpışıp, alev alan otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Yanikağıl- Velimeşe Karayolu’nda meydana geldi. Ürfet Gün'ün kullandığı 60 TJ 682 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Oğuz B. yönetimindeki 34 JN 3402 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilde sıkışan 4 kişinin yardımına, çevredekiler koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan Ürfet Gün, hayatını kaybetti. Ayfer, Sema ve Saim Gün ise ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Minibüs sürücüsü Oğuz B. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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