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Tekirdağ'da lodos sonrası sahil yine yosunla kaplandı

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#Tekirdağ#Süleymanpaşa#Yosun
Tekirdağda lodos sonrası sahil yine yosunla kaplandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 11:55

Tekirdağ'da lodos sonrası Süleymanpaşa ilçesi sahili, yine yosunla kaplandı.

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Marmara Denizi'nde önceki gün etkili olan lodos nedeniyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları yosunla kaplandı. Kentte 2 gündür etkisini sürdüren kuvvetli rüzgarla oluşan dalgaların kıyaya sürüklediği yosunlar, sahili yer yer kızıla boyadı.

1 hafta önce de aynı durumun yaşandığını söyleyen Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Bu havaların lodos esmesiyle beraber açıkta bulunan kırmızı otlar kıyıya vuruyor. Yağışlarla ve karayel ile beraber tekrar açığa gidecekler. Vatandaşlarımızın bu konuda tedirgin olmasına gerek yok" dedi.

Belediye ekipleri, sahilde biriken yosunları temizlemek için çalışma başlattı.

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#Tekirdağ#Süleymanpaşa#Yosun

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